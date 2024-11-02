Холлоуэй не вернется в полулегкий вес: «Хочу остаться в легком дивизионе. Это новая глава»

Макс Холлоуэй продолжит драться в легком дивизионе.

«Я могу честно сказать, что закончил с полулегким дивизионом. Легкий вес – то место, где я хочу остаться. Это новая глава. Здесь мы начинаем заново», – заявил боец UFC Макс Холлоуэй .

Нокаут двойным бэкфистом, сломанные зубы, гематома на пол-лица – это все главный турнир года в UFC

Дастин Порье: «Хочу Холлоуэя или Топурию»