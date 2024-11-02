Холлоуэй не вернется в полулегкий вес: «Хочу остаться в легком дивизионе. Это новая глава»
Макс Холлоуэй продолжит драться в легком дивизионе.
«Я могу честно сказать, что закончил с полулегким дивизионом. Легкий вес – то место, где я хочу остаться. Это новая глава. Здесь мы начинаем заново», – заявил боец UFC Макс Холлоуэй.
Нокаут двойным бэкфистом, сломанные зубы, гематома на пол-лица – это все главный турнир года в UFC
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Макса Холлоуэя
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