0

Тренер Махачева похвалил Топурию: «Вот так нужно драться в ММА»

Хавьер Мендес похвалил Илию Топурию за бой с Максом Холлоуэем.

«Когда Илия с легкостью перевел Макса в первом раунде, я сказал: «Вот так надо драться в ММА». У него очень сильный бокс. Возможно, лучший среди полулегковесов.

Он очень точный и четкий. Бокс – его лучшая сторона, очень впечатляет. Бой с Холлоуэем мне доказал, что Илия – лучший боксер в UFC и ММА», – сказал тренер Ислама Махачева Хавьер Мендес.

Тренер Махачева − о поединке с Конором: «Для Макгрегора это самый большой бой, мы это приветствуем с распростертыми объятиями»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Submission Radio
logoUFC
logoMMA
logoХавьер Мендес
logoМакс Холлоуэй
logoИлия Топурия
Рекомендуем
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Волкановски назвал Топурию бойцом года: «У Перейры было три победы, но Илия финишировал меня и Холлоуэя»
4сегодня, 11:47
Топурия недоволен бонусом за победу над Холлоуэем: «Я нокаутировал Макса, а Дана дал мне всего $50 тысяч?»
11сегодня, 11:28
Дастин Порье: «Хочу Холлоуэя или Топурию»
1227 октября, 09:01
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Мендес – о желании Топурии драться с Махачевым: «Если Илия захочет засабмитить Ислама, то это будет глупо с его стороны»
33 минуты назад
Хабиб дал совет Умару: «Я и Ислам были на твоем месте, но скоро все захотят драться с тобой»
49 минут назад
Волкановски не жалеет о реванше с Махачевым: «Этот подход сделал меня чемпионом»
5сегодня, 13:50
Тайсон – о бое с Полом: «Если я буду плох, то лучше умру на ринге, чем в больнице»
3сегодня, 13:45
Стерлинг хочет драться с Топурией: «У меня отличный стиль, чтобы нейтрализовать его давление»
6сегодня, 12:53
Али Абдель-Азиз – об Усмане Нурмагомедове: «Наследие этого парня будет одним из самых величайших»
4сегодня, 11:59
Волкановски назвал Топурию бойцом года: «У Перейры было три победы, но Илия финишировал меня и Холлоуэя»
4сегодня, 11:47
Топурия недоволен бонусом за победу над Холлоуэем: «Я нокаутировал Макса, а Дана дал мне всего $50 тысяч?»
11сегодня, 11:28
Тейшейра заявил, что Перейра занимается благотворительностью: «Он хочет отремонтировать несколько домов в Бразилии»
сегодня, 11:09
Опубликован официальный трейлер турнира UFC 309: Джонс – Миочич
1сегодня, 10:42Видео
Ко всем новостям
Последние новости
UFC 308 покажут на стриминговой платформе Kick. Компании объявили о сотрудничестве
25 октября, 20:42Игры
Чемпион мира по Доте Fly: «Мой отец раньше занимался дзюдо. В свое время он тренировал чемпиона UFC Карлоса Ньютона»
25 октября, 01:55Киберспорт
Нганну получил именную футболку «МЮ» с первым номером
218 октября, 14:04Фото
Как формировалась кровавая культура и почему там много грязи – смотрите двухсерийный фильм Спортса’’ и United о кулачных боях в России
110 октября, 13:00Кино
Съемки биографического фильма про Брюса Ли от Энга Ли начнутся в январе 2025 года
427 сентября, 17:13Кино
Николай Валуев: «Для МОК тройные стандарты – давно норма их работы»
631 июля, 11:34
Харитонов − об обвинениях Емельяненко в алкоголизме: «Где меня пьяным видели? Разве что на день рождения пару стопок выпиваю»
114 июля, 17:12
Конор сделал ставку на финал Евро-2024: «Испания победит 3:1»
1014 июля, 16:37
Конор о выходе Испании в полуфинал Евро: «Да! Мы только и делаем, что срываем банк!»
195 июля, 19:45
Экс-чемпион UFC Прохазка посетил финальный матч ЧМ по хоккею: «Вперед, Чехия!»
527 мая, 11:49Фото