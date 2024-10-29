Тренер Махачева похвалил Топурию: «Вот так нужно драться в ММА»

Хавьер Мендес похвалил Илию Топурию за бой с Максом Холлоуэем.

«Когда Илия с легкостью перевел Макса в первом раунде, я сказал: «Вот так надо драться в ММА». У него очень сильный бокс. Возможно, лучший среди полулегковесов.

Он очень точный и четкий. Бокс – его лучшая сторона, очень впечатляет. Бой с Холлоуэем мне доказал, что Илия – лучший боксер в UFC и ММА», – сказал тренер Ислама Махачева Хавьер Мендес .

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