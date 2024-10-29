Волкановски назвал Топурию бойцом года: «У Перейры было три победы, но Илия финишировал меня и Холлоуэя»
Алекс Волкановски назвал Илию Топурию лучшим бойцом 2024 года.
«Если бы не Алекс Перейра, спасающий карды и защищающий пояс, то бойцом года явно был бы Илия.
Да, у Алекса три защиты, но те две победы Топурии, в которых он финишировал меня и Холлоуэя… Трудно ставить против Илии, если честно», – сказал полулегковес UFC Алекс Волкановски.
Напомним, что Илия Топурия в 2024 году нокаутировал Волкановски и Макса Холлоуэя. Перейра нокаутировал Джамала Хилла, Иржи Прохазку и Халила Раунтри.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: шоу Ариэля Хельвани
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