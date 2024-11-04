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Глава Дагестана встретился с Бетербиевым и вручил ему сертификат на квартиру: «За тебя болеет и Дагестан, и Чечня, и вообще весь Кавказ»

Глава Дагестана Меликов встретился с Артуром Бетербиевым.

«Прежде всего, хочу передать слова восхищения боем (с Дмитрием Биволом – примечание Sports). Я посмотрел его от начала и до конца, как и все любители бокса. На самом деле он был сложным. Соперник был подготовленным, достойным.

За тебя болеет и Дагестан, и Чечня, и вообще весь Кавказ переживает и поддерживает тебя. Мы все считаем тебя нашим боксером, нашим земляком, нашим братом и очень рады, что победа за тобой. Тяжелая, сложная, первый раз не нокаутом, но за тобой.

Твои перчатки висят у меня на почtтном месте. Когда ко мне приходят маленькие родственники, я им всегда рассказываю, чьи это перчатки. Дай бог тебе здоровья, избавиться от травмы и с новыми силами вернуться в тренировочный зал. У тебя много поклонников в Дагестане. Если будет реванш, у нас нет сомнений, за кого болеть.

Дагестан – твоя родина, и здесь должны быть комфортные условия для тебя и родных. Мы вас очень ценим и всегда готовы быть с вами в любой ситуации», – сказал глава Дагестана Сергей Меликов.

Руководитель региона вручил Бетербиеву подарок от дагестанских болельщиков-меценатов – сертификат на квартиру.

Напомним, что Артур Бетербиев победил Дмитрия Бивола 12 октября и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

Артур Бетербиев нанес символический удар по мячу в матче РПЛ «Ахмат» – «Пари НН»

Муртазалиев – о поединке Бетербиев – Бивол: «Бой на три исхода. Правы могут быть все»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: телеграм-канал «Администрация главы РД»
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Сергей Меликов
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