В команде Канело назвали возможным бой с Бетербиевым (ТАСС)
Представитель Сауля Альвареса назвал возможным бой с Артуром Бетербиевым.
«Этот бой может быть интересным. Ждем предложения, проговорим детали», – цитирует ТАСС слова источника в команде Сауля Альвареса.
Альварес – чемпион WBC, WBA и WBO в суперсреднем весе. Артур Бетербиев – абсолютный чемпион в полутяжелом весе.
Бетербиев объяснил, почему не называет себя лучшим боксером мира: «Даже если бы это была правда, то никогда бы так не сказал»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: ТАСС
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