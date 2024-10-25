В команде Канело назвали возможным бой с Бетербиевым (ТАСС)

Представитель Сауля Альвареса назвал возможным бой с Артуром Бетербиевым.

«Этот бой может быть интересным. Ждем предложения, проговорим детали», – цитирует ТАСС слова источника в команде Сауля Альвареса .

Альварес – чемпион WBC, WBA и WBO в суперсреднем весе. Артур Бетербиев – абсолютный чемпион в полутяжелом весе.

Бетербиев объяснил, почему не называет себя лучшим боксером мира: «Даже если бы это была правда, то никогда бы так не сказал»