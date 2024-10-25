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Бетербиев объяснил, почему не называет себя лучшим боксером мира: «Даже если бы это была правда, то никогда бы так не сказал»

Артур Бетербиев объяснил, почему не считает себя лучшим боксером мира.

«Почему я не называю себя сильнейшим? Я же имею право на мнение. Это мое мнение, я так считаю. Вы можете считать иначе, но это мое мнение. Не лукавлю, говорю как есть.

Возможно, дело в менталитете. Мы никогда не говорим, что самые сильные и лучшие. Даже если бы так и было, то я бы никогда так не сказал.

У нас так не принято. Не как в Америке, где каждый говорит, что лучший. Мейвезер кричит вовсю, что он величайший в истории. Я не могу это говорить», – сказал абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Артур Бетербиев.

Бетербиев – о реванше с Биволом: «Он бы дал мне его в случае победы? Многие знают ответ. Сторона Дмитрия говорит ерунду»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: «
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