Бетербиев объяснил, почему не называет себя лучшим боксером мира: «Даже если бы это была правда, то никогда бы так не сказал»
Артур Бетербиев объяснил, почему не считает себя лучшим боксером мира.
«Почему я не называю себя сильнейшим? Я же имею право на мнение. Это мое мнение, я так считаю. Вы можете считать иначе, но это мое мнение. Не лукавлю, говорю как есть.
Возможно, дело в менталитете. Мы никогда не говорим, что самые сильные и лучшие. Даже если бы так и было, то я бы никогда так не сказал.
У нас так не принято. Не как в Америке, где каждый говорит, что лучший. Мейвезер кричит вовсю, что он величайший в истории. Я не могу это говорить», – сказал абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Артур Бетербиев.
Бетербиев – о реванше с Биволом: «Он бы дал мне его в случае победы? Многие знают ответ. Сторона Дмитрия говорит ерунду»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
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