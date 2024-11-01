Взвешивание UFC Fight Night 246: Романов легче Насименто, Морено и Альбази показали одинаковые цифры

В Эдмонтоне (Канада) в ночь на 3 ноября состоится турнир UFC Fight Night 246.

За сутки до турнира состоялась процедура взвешивания:

Брэндон Морено (56,93 кг) против Амира Альбази (56,93 кг);

Эрин Блэнчфилд (56,93 кг) против Роуз Намаюнас (56,7 кг);

Жоната Диниз (116,57 кг) против Деррика Льюиса (120,66 кг);

Кайо Мачадо (92,99 кг) против Брендана Рибейро (92,99 кг);

Марк-Андре Баррио (83,91 кг) против Дастина Штольцфуса (84,14 кг);

Тревин Джайлс (77,11 кг) против Майка Малотта (77,34 кг);

Родриго Насименто (119,75 кг) против Александра Романова (118,39 кг).

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