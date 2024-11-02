UFC Fight Night 246: Морено против Альбази, Романов подерется с Феррейрой

В ночь на 3 ноября в Эдмонтоне (Канада) состоится турнир UFC Fight Night 246, в главном бою которого встретятся топы наилегчайшего веса Брэндон Морено (21-8-2) и Амир Альбази (17-1).

Главные бои турнира.

Эрин Блэнчфилд (12-2) – Роуз Намаюнас (14-6);

Кайо Мачадо (8-3-1) – Брендсон Рибейро (15-7);

Ариани Липски (17-9) – Жасмин Джасдависиус (11-3);

Марк-Андре Барио (16-8) – Дастин Стольцфус (15-6);

Майк Мэлотт (10-2-1) – Тревин Джайлс (16-6);

Александр Романов (17-3) – Родриго Феррейра (11-2).

Прямую трансляцию турнира проведет канал «Матч ТВ». Начало основного карда – не ранее 02:00 по московскому времени.

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