Артем Вахитов: «Думаю, что дебютирую в UFC в 2025-м. Сейчас обсуждаем контракт»

Артем Вахитов планирует дебютировать в UFC в следующем году.

«Сейчас обсуждаем с UFC нюансы контракта. Пока еще все в переговорах. Думаю, подпишу в ближайшее время.

Когда дебют? Думаю, что только в следующем году», – заявил экс-чемпион Glory Артем Вахитов .

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