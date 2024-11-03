Артем Вахитов: «Думаю, что дебютирую в UFC в 2025-м. Сейчас обсуждаем контракт»
Артем Вахитов планирует дебютировать в UFC в следующем году.
«Сейчас обсуждаем с UFC нюансы контракта. Пока еще все в переговорах. Думаю, подпишу в ближайшее время.
Когда дебют? Думаю, что только в следующем году», – заявил экс-чемпион Glory Артем Вахитов.
Кто такой Артем Вахитов – новый боец UFC из России, побеждавший Перейру
Вахитов встретился с Перейрой после подписания контракта с UFC
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»
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