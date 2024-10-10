Кто такой Артем Вахитов – новый боец UFC из России, побеждавший Перейру

Инженер и пианист.

Помните, как Алекс Перейра приходил в UFC как бугимен для Исраэля Адесаньи? Теперь подобная история может сработать в обратную сторону.

В UFC через «Претендентскую серию Даны Уайта» попал Артем Вахитов – бывший чемпион Glory, побеждавший Перейру в кикбоксинге.

Что о нем важно знать?

В детстве Вахитов занимался тайским боксом и карате и параллельно окончил музыкальную школу

Спортивная карьера Вахитова стартовала в шесть лет – с карате. Спустя пять лет он вынужденно оказался в секции тайского бокса. Тогда вместе с семьей Вахитов переехал в другой район Прокопьевска (родного города Вахитова) – оттуда было гораздо проще добираться до зала тайского бокса.

В секции муай-тай, располагавшейся в Прокопьевском Доме культуры имени Маяковского, вместе с Вахитовым тренировались Григорий Дрозд и Артем Левин. Да, сразу несколько топов российского тайского бокса когда-то занимались в зале, расположенном в сибирском провинциальном городке.

«Пришел в зал, а там занимаются чемпионы мира. Например, чемпион мира по тайскому боксу, чемпион мира по боксу по версии WBC Григорий Дрозд. Смотрел на них с открытым ртом, каждому пожал руку», – рассказывал Вахитов.

В детстве Вахитов не ограничивался боевыми искусствами и занимался в музыкальной школе, где играл на фортепиано. Такое разностороннее развитие – заслуга родителей. Отец с детства учил его ударной технике, а на фортепиано Вахитов пошел по стопам мамы. «Я благодарен родителям, что они приучили меня к дисциплине. Все достижения, которые сейчас у меня есть, – их заслуга», – отмечал Вахитов.

Вахитов получил два высших образования – после окончания карьеры хочет остаться в спорте, но не тренером

Несмотря на занятия в музыкалке и карьеру в тайском боксе, Вахитов неплохо учился в школе. Он показывал лучшие результаты по физике и, по собственным словам, «зачитывался учебниками». Неудивительно, что после школы Вахитов поступил в Кузбасский государственный технический университет на инженера.

Позже он получил еще одно высшее образование и даже задумывался над третьим. Вахитов понимает, что спортивная карьера не вечна, и готовится к жизни после спорта.

Одно из вероятных направлений – спортивный менеджмент. Вахитов хочет пойти по пути старшего товарища – боксера Григория Дрозда, ставшего общественным деятелем и спортивным функционером.

Но не планирует становиться тренером: «Это тяжелый и в некоторой степени неблагодарный труд. Воспитываешь подопечного как родного ребенка, вкладываешь все внимание и силы, а потом он уходит от тебя к другому тренеру. Бывают, конечно, и исключения, когда тренер и спортсмен вместе проходят все ступеньки наверх с самого детства. Но я не вижу себя в этой роли».

Вахитов – чемпион Glory в полутяжелом весе с пятью защитами. У него 1-1 против Алекса Перейры

Профессиональная карьера Вахитова началась с тайского бокса. После многократных побед на любительских чемпионатах России, Европы и мира он перешел в профессионалы и выиграл чемпионат мира по версии WMC. За год до этого Вахитов стартовал с победы над Луисом Таваресом в кикбоксерском промоушене Glory, куда окончательно перешел в 2015-м.

В 2016 году Вахитов взял первое чемпионство Glory. В пятираундовом поединке он победил Сауло Кавалари, после чего пять раз защищал титул. Первое поражение – от Алекса Перейры. Поединок получился близким: Перейра использовал антропометрию и работал с дальней дистанции, а Вахитов плотно перекрывался и старался заходить на ближнюю и среднюю. Бой закончился решением судей – победу отдали Перейре.

Реванш получился более агрессивным и интенсивным, но все еще таким же близким. Поединок прошел всю дистанцию и дошел до решения судей, которые в этот раз встали на сторону Вахитова. Кстати, Перейра до сих пор не признает то решение. «Все понимают, что ему отдали победу надо мной, потому что в Glory знали, что это мой последний бой там. Они не хотели, чтобы я уходил с чемпионским поясом», – заявил Перейра.

Вахитова уволили из Glory вместе с другими российскими бойцами в 2022-м. Он узнал об этом из соцсетей

Победив Перейру в реванше, Вахитов вернул пояс. Но защитить его не вышло: в июне-2022 года из Glory уволили всех российских спортсменов. Вахитов в тот момент готовился к защите титула против Луиса Тавареса. Об отмене боя и увольнении он узнал из соцсетей.

«Увидел, что Таварес и Маслобоев будут боксировать за титул в моем весе. Я сразу набрал Андрею Бусыгину, спросил: «Видел?» Он сказал: «Да, видел, сейчас позвонили мне, мы общались».

Причина якобы была в следующем: во-первых, мы не можем летать из-за проблем с визами, во-вторых, перевод денежных средств неосуществим, в-третьих, они не могут обеспечить нам безопасность – люди агрессивно настроены, не дай бог, что-то произойдет. И еще какие-то факторы малейшие.

Наверное, это единственная профессиональная организация, которая так поступила с российскими спортсменами. Ни UFC, ни Bellator, ни One, ни в боксе никого не убрали. А в Glory сделали так», – рассказывал Вахитов.

Вахитов провел три поединка в ММА, после чего оказался в «Претендентской серии». Контракт с UFC – по рекомендации Перейры

После увольнения из Glory Вахитов нацелился на переход в ММА. Он провел первый поединок по правилам смешанных единоборств чуть больше года назад, выступив в лиге Open FC против египтянина Ашрафа Башанди. Поединок закончился для Вахитова неудачно – поражение техническим нокаутом из-за травмы локтя, полученной во время граунд-энд-паунда из маунта.

Вахитов вернулся через полгода и выдал два мощных перформанса: сначала утрамбовал в партере Сиявушу Салохова, попытавшегося сделать проход в ноги, а затем финишировал Валишера Хамбаева двумя лоу-киками в переднюю ногу.

Большая карьера в кикбоксинге, история с Перейрой и неплохой старт в ММА обеспечили Вахитову место в «Претендентской серии Даны Уайта». Он стартовал не очень эффектно: много клинчевал и мало совсем мало комбинировал в стойке, будто немного потерявшись в октагоне.

После этого соперник оказался спиной к клетке – Вахитов получил возможности для атаки. Прямой в корпус, оттяжка, прямой в голову – и Ислем Масраф уже в состоянии грогги. Спустя несколько секунд рефери остановил поединок.

Дана Уайт сомневался, стоит ли сразу брать Вахитова в UFC или дать еще один шанс на «Претендентской серии». С решением помог Алекс Перейра – он похвалил бывшего соперника, заявив боссу UFC, что Вахитов достаточно талантлив, чтобы попасть в UFC.

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Фото: Gettyimages.ru /Chris Unger, Jeff Bottari