Вахитов встретился с Перейрой после подписания контракта с UFC

Чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра присутствовал на бое Артема Вахитова , который на Претендентской серии Даны Уайта нокаутировал Ислема Масрафа в первом раунде и получил контракт от лиги.

По словам Уайта, на это решение повлиял Перейра, который после боя встретился с Вахитовым.

Вахитов и Перейра дважды встречались друг с другом на Glory. В первом бою раздельным решением победил Перейра, во втором решением большинства судей – Вахитов.

Анкалаев считает, что победит Перейру даже в стойке – предлагает 15 минут драться без борьбы. Борщит?