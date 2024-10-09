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Вахитов встретился с Перейрой после подписания контракта с UFC

Чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра присутствовал на бое Артема Вахитова, который на Претендентской серии Даны Уайта нокаутировал Ислема Масрафа в первом раунде и получил контракт от лиги.

По словам Уайта, на это решение повлиял Перейра, который после боя встретился с Вахитовым.

Вахитов и Перейра дважды встречались друг с другом на Glory. В первом бою раздельным решением победил Перейра, во втором решением большинства судей – Вахитов.

Анкалаев считает, что победит Перейру даже в стойке – предлагает 15 минут драться без борьбы. Борщит?

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Sports
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logoАлекс Перейра
Артем Вахитов
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