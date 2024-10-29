Волкановски – о шансах Топурии против Махачева: «Илия может его нокаутировать»

Алекс Волкановски считает, что Илия Топурия может победить Ислама Махачева.

«Илия может нокаутировать Ислама . Конечно, он может вырубить любого в полулегком и легком дивизионах.

Он может выйти и вырубить Махачева, но это единственный шанс Топурии. А вот по-настоящему победить его, засабмитить и контролировать – думаю, это маловероятно», – сказал полулегковес UFC Алекс Волкановски .

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