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Волкановски – о шансах Топурии против Махачева: «Илия может его нокаутировать»

Алекс Волкановски считает, что Илия Топурия может победить Ислама Махачева.

«Илия может нокаутировать Ислама. Конечно, он может вырубить любого в полулегком и легком дивизионах.

Он может выйти и вырубить Махачева, но это единственный шанс Топурии. А вот по-настоящему победить его, засабмитить и контролировать – думаю, это маловероятно», – сказал полулегковес UFC Алекс Волкановски.

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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: шоу Ариэля Хельвани
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