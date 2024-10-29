Мендес – о желании Топурии драться с Махачевым: «Если Илия захочет засабмитить Ислама, то это будет глупо с его стороны»
Хавьер Мендес высказался о возможном бое Ислама Махачева и Илии Топурии.
«Биться с Илией ради того, чтобы помериться с его боксом – глупо, не очень умный шаг. И если бы Илия решил попытаться засабмитить Ислама, то это уже было бы глупо с его стороны.
Все дело в стратегии, как тренер и его боец подходят к поединку. Когда бой начинается, все зависит от геймплана и его реализации.
Единственный человек, который чаще всего бросал вызов Исламу в борьбе, – это Хабиб. Чем дольше Ислам борется, тем хуже становится его сопернику», – сказал тренер Ислама Махачева Хавьер Мендес.
Тренер Махачева похвалил Топурию: «Вот так нужно драться в ММА»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Submission Radio
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