Волкановски не жалеет о реванше с Махачевым: «Этот подход сделал меня чемпионом»

Алекс Волкановски не жалеет, что принял реванш с Исламом Махачевым на коротком уведомлении.

«Жалею ли я, что принял бой с Исламом на коротком уведомлении? Не жалею. Я такой, какой есть. Этот подход сделал меня тем чемпионом, каким я был.

Если бы я не был тем парнем, который принимает подобные вызовы, то мы бы сейчас с вами не разговаривали», – сказал полулегковес UFC Алекс Волкановски , который в октябре-2023 согласился драться с Исламом Махачевым за две недели до турнира. Волкановски проиграл нокаутом в первом раунде, а феврале-2024 проиграл нокаутом Илии Топурии и утратил титул в полулегком весе.

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