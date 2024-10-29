4

Волкановски не жалеет о реванше с Махачевым: «Этот подход сделал меня чемпионом»

Алекс Волкановски не жалеет, что принял реванш с Исламом Махачевым на коротком уведомлении.

«Жалею ли я, что принял бой с Исламом на коротком уведомлении? Не жалею. Я такой, какой есть. Этот подход сделал меня тем чемпионом, каким я был.

Если бы я не был тем парнем, который принимает подобные вызовы, то мы бы сейчас с вами не разговаривали», – сказал полулегковес UFC Алекс Волкановски, который в октябре-2023 согласился драться с Исламом Махачевым за две недели до турнира. Волкановски проиграл нокаутом в первом раунде, а феврале-2024 проиграл нокаутом Илии Топурии и утратил титул в полулегком весе.

Волкановски назвал Топурию бойцом года: «У Перейры было три победы, но Илия финишировал меня и Холлоуэя»

Волкановски – о шансах Топурии против Махачева: «Илия может его нокаутировать»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: шоу Ариэля Хельвани
logoUFC
logoMMA
logoИслам Махачев
logoАлександр Волкановски
logoИлия Топурия
Рекомендуем
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Иван Штырков: «У Топурии нет шансов с Махачевым. Его заборят»
7вчера, 09:07
Пимблетт – после победы Топурии: «Не могу дождаться, когда Илия вернется в легкий вес. Все еще думаю, что победил бы его»
927 октября, 18:20
Илия Топурия: «Волкановски получит шанс, но сейчас все решаю я. Ему придется ждать»
2427 октября, 06:38
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Тайсон – о бое с Полом: «Если я буду плох, то лучше умру на ринге, чем в больнице»
1сегодня, 13:45
Стерлинг хочет драться с Топурией: «У меня отличный стиль, чтобы нейтрализовать его давление»
5сегодня, 12:53
Али Абдель-Азиз – об Усмане Нурмагомедове: «Наследие этого парня будет одним из самых величайших»
2сегодня, 11:59
Волкановски назвал Топурию бойцом года: «У Перейры было три победы, но Илия финишировал меня и Холлоуэя»
2сегодня, 11:47
Топурия недоволен бонусом за победу над Холлоуэем: «Я нокаутировал Макса, а Дана дал мне всего $50 тысяч?»
7сегодня, 11:28
Тейшейра заявил, что Перейра занимается благотворительностью: «Он хочет отремонтировать несколько домов в Бразилии»
сегодня, 11:09
Опубликован официальный трейлер турнира UFC 309: Джонс – Миочич
1сегодня, 10:42Видео
Календарь боев в MMA и боксе в ноябре-2024
88сегодня, 10:30
Волкановски – о шансах Топурии против Махачева: «Илия может его нокаутировать»
6сегодня, 10:13
Анкалаев обратился к Перейре: «Если худой Адесанья отправил тебя спать, то что сделаю я?»
12сегодня, 08:14
Ко всем новостям
Последние новости
UFC 308 покажут на стриминговой платформе Kick. Компании объявили о сотрудничестве
25 октября, 20:42Игры
Чемпион мира по Доте Fly: «Мой отец раньше занимался дзюдо. В свое время он тренировал чемпиона UFC Карлоса Ньютона»
25 октября, 01:55Киберспорт
Нганну получил именную футболку «МЮ» с первым номером
218 октября, 14:04Фото
Как формировалась кровавая культура и почему там много грязи – смотрите двухсерийный фильм Спортса’’ и United о кулачных боях в России
110 октября, 13:00Кино
Съемки биографического фильма про Брюса Ли от Энга Ли начнутся в январе 2025 года
427 сентября, 17:13Кино
Николай Валуев: «Для МОК тройные стандарты – давно норма их работы»
631 июля, 11:34
Харитонов − об обвинениях Емельяненко в алкоголизме: «Где меня пьяным видели? Разве что на день рождения пару стопок выпиваю»
114 июля, 17:12
Конор сделал ставку на финал Евро-2024: «Испания победит 3:1»
1014 июля, 16:37
Конор о выходе Испании в полуфинал Евро: «Да! Мы только и делаем, что срываем банк!»
195 июля, 19:45
Экс-чемпион UFC Прохазка посетил финальный матч ЧМ по хоккею: «Вперед, Чехия!»
527 мая, 11:49Фото