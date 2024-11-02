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Деррик Льюис: «Джонс победит Миочича в первом раунде»

Деррик Льюис поставил на быструю победу Джонса в бою с Миочичем.

«Думаю, Джонс победит Стипе в первом раунде. Безумно видеть, как многие люди неуважительно относятся к Джону, будто он не величайший боец ​​всех времен.

Многие люди продолжают обсуждать рейтинг P4P. Странно, как много парней продолжают туда попадать, показав лишь несколько боев на высшем уровне», – заявил боец UFC Деррик Льюис.

Напомним, бой МиочичДжонс пройдет в ночь на 17 ноября в Нью-Йорке (США).

Миочич – о бое с Джонсом: «Собираюсь делать то, что захочу»

Титульник Джонса и Миочича, не дравшегося 3,5 года. Ветеранский боевик на UFC 309

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Weekly
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