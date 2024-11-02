Деррик Льюис: «Джонс победит Миочича в первом раунде»
Деррик Льюис поставил на быструю победу Джонса в бою с Миочичем.
«Думаю, Джонс победит Стипе в первом раунде. Безумно видеть, как многие люди неуважительно относятся к Джону, будто он не величайший боец всех времен.
Многие люди продолжают обсуждать рейтинг P4P. Странно, как много парней продолжают туда попадать, показав лишь несколько боев на высшем уровне», – заявил боец UFC Деррик Льюис.
Напомним, бой Миочич – Джонс пройдет в ночь на 17 ноября в Нью-Йорке (США).
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Weekly
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