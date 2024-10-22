Опубликован официальный постер UFC 309: Джонс – Миочич

UFC опубликовал официальный постер боя Джона Джонса и Стипе Миочича.

В ночь на 17 ноября в Нью-Йорке состоится турнир UFC 309, в главном событии которого пройдет поединок за титул UFC в тяжелом весе между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем .

Изначально бой должен был состояться в ноябре-2023 на турнире UFC 295, но титульник отменили из-за травмы Джонса.

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