Опубликован официальный постер UFC 309: Джонс – Миочич
UFC опубликовал официальный постер боя Джона Джонса и Стипе Миочича.
В ночь на 17 ноября в Нью-Йорке состоится турнир UFC 309, в главном событии которого пройдет поединок за титул UFC в тяжелом весе между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем.
Изначально бой должен был состояться в ноябре-2023 на турнире UFC 295, но титульник отменили из-за травмы Джонса.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: UFC
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