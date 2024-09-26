Волков − о бое Джонса и Миочича: «Они дерутся редко, поэтому всем надоели»

Александр Волков раскритиковал бой Джона Джонса и Стипе Миочича.

«Вживую их не видел, но, судя по видео и фото, Джонс тоже выглядит как будто бы седым, постаревшим.

Наверное, он фаворит, у него хорошая статистика после возвращений, он все же дерется чаще. Но мне кажется, даже принимая во внимание, что они теперь дерутся редко, всем уже надоели их бои», − сказал тяжеловес UFC Александр Волков .

Напомним, что бой Джонса и Миочича возглавит турнир UFC 309, который состоится в ночь на 17 ноября. Последний раз Джон дрался в марте-2023, когда задушил Сирила Гана. Последний бой Стипе состоялся в марте-2021, когда его нокаутировал Фрэнсис Нганну.

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