Опубликован официальный трейлер турнира UFC 309: Джонс – Миочич

UFC опубликовал официальный трейлер боя Джона Джонса и Стипе Миочича.

В ночь на 18 ноября в Нью-Йорке состоится турнир UFC 309, который возглавит поединок за титул в тяжелом весе между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем .

Джонс стал чемпионом в 2023 году, когда задушил Сирила Гана. Миочич не дрался с 2021 года, когда утратил титул, проиграв Фрэнсису Нганну.

Дональд Трамп: «UFC 309? Если стану президентом, то пойду на турнир. Если нет – впаду в депрессию и останусь дома»

Опубликован официальный постер UFC 309: Джонс – Миочич