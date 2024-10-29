Опубликован официальный трейлер турнира UFC 309: Джонс – Миочич
UFC опубликовал официальный трейлер боя Джона Джонса и Стипе Миочича.
В ночь на 18 ноября в Нью-Йорке состоится турнир UFC 309, который возглавит поединок за титул в тяжелом весе между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем.
Джонс стал чемпионом в 2023 году, когда задушил Сирила Гана. Миочич не дрался с 2021 года, когда утратил титул, проиграв Фрэнсису Нганну.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: UFC Eurasia
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