Кремлев – о реванше Бетербиев – Бивол: «Не поддерживаю. Но если захотят, то организуем бой в России»
Умар Кремлев готов организовать реванш Бетербиева и Бивола.
«Я не поддерживаю реванш. Лучше пусть они дальше боксируют и завоевывают титулы. Но если они захотят, мы всегда поддержим их желание.
Захотят – здесь организуем бой, в России», - заявил глава IBA Умар Кремлев.
В ночь на 13 октября Артур Бетербиев решением большинства судей победил Дмитрия Бивола и стал абсолютным чемпионом в полутяжелом весе.
Артур Бетербиев: «После боя не общался с Биволом. Не люблю говорить с бывшими соперниками»
Бетербиев – об апелляции Бивола: «Это несущественно. Результат есть, он зафиксирован. Можно думать о реванше»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: РБ Спорт
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