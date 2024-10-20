Кремлев – о реванше Бетербиев – Бивол: «Не поддерживаю. Но если захотят, то организуем бой в России»

Умар Кремлев готов организовать реванш Бетербиева и Бивола.

«Я не поддерживаю реванш. Лучше пусть они дальше боксируют и завоевывают титулы. Но если они захотят, мы всегда поддержим их желание.

Захотят – здесь организуем бой, в России», - заявил глава IBA Умар Кремлев .

В ночь на 13 октября Артур Бетербиев решением большинства судей победил Дмитрия Бивола и стал абсолютным чемпионом в полутяжелом весе.

Артур Бетербиев: «После боя не общался с Биволом. Не люблю говорить с бывшими соперниками»

Бетербиев – об апелляции Бивола: «Это несущественно. Результат есть, он зафиксирован. Можно думать о реванше»