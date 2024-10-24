Бетербиев – о реванше с Биволом: «Он бы дал мне его в случае победы? Многие знают ответ. Сторона Дмитрия говорит ерунду»
Артур Бетербиев заявил, что не заинтересован во втором бое с Дмитрием Биволом.
«Не считаю реванш приоритетным, но посмотрим, как все сложится. Если бы Дмитрий выиграл, дал бы он мне реванш? Думаю, многие знают ответ.
Сторона Бивола из ничего раздувает, говорит ерунду и за счет этого хочет внушить, что мне нужно лучше выглядеть.
В этом плане я очень спокоен. Бой выигран, мне подняли руку. В составе боковых судей у меня не сидели родственники, промоутера мне дали, своего не было», – сказал абсолютный чемпион мира по боксу Артур Бетербиев.
Напомним, что Артур Бетербиев победил Дмитрия Бивола 12 октября и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: «Матч ТВ»
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