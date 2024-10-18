Бетербиев – об апелляции Бивола: «Это несущественно. Результат есть, он зафиксирован. Можно думать о реванше»

Артур Бетербиев не беспокоится по поводу аппеляции команды Бивола.

«Это их право. Но это несущественно. Результат есть, он зафиксирован. Теперь можно думать о реванше», – заявил абсолютный чемпион мира по боксу Артур Бетербиев .

В ночь на 13 октября Бетербиев решением большинства судей победил Дмитрия Бивола и стал абсолютным чемпионом в полутяжелом весе.

Бетербиев – об ожидании решения судей после боя с Биволом: «Неудобный момент. До этого побеждал досрочно»

Бивол запросил немедленный реванш с Бетербиевым (The Ring)