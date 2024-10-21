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Бетербиев не считает Бивола самым сложным соперником в карьере: «Кто знает, как бы все завершилось, если бы этот бой состоялся, когда я был моложе»

Артур Бетербиев не считает Дмитрия Бивола самым сложным соперником в карьере.

«Не могу сказать, что Бивол – самый сложный соперник в моей карьере.

Кто знает, как бы все завершилось, если бы этот поединок состоялся, когда я был немного моложе. Не собираюсь оценивать Бивола ниже определенных спортсменов, но, например, с Александром Гвоздиком встречался в 2019 году, с Джо Смитом – в 2022-м. В обоих противостояниях победил нокаутом.

Наверняка из-за того, что Дмитрий продержался все 12 раундов, многие и называют его самым сложным оппонентом в моей карьере. Но, на мой взгляд, это не ключевой аспект», – сказал абсолютный чемпион мира по боксу Артур Бетербиев.

В ночь на 13 октября Бетербиев решением большинства судей победил Бивола и стал абсолютным чемпионом в полутяжелом весе.

Бивол запросил немедленный реванш с Бетербиевым (The Ring)

Менеджер Бивола: «Дмитрий не поддерживает нас в намерении подать протест по бою с Бетербиевым. Он считает, что должен быть реванш»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: RT
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Бивол - Бетербиев
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