Артур Бетербиев: «После боя не общался с Биволом. Не люблю говорить с бывшими соперниками»

Артур Бетербиев не разговаривал с Дмитрием Биволом после боя.

«Не люблю говорить с бывшими соперниками, общих тем у нас не бывает», – сказал абсолютный чемпион мира по боксу Артур Бетербиев .

В ночь на 13 октября Бетербиев решением большинства судей победил Дмитрия Бивола и стал абсолютным чемпионом в полутяжелом весе.

Бетербиев – об апелляции Бивола: «Это несущественно. Результат есть, он зафиксирован. Можно думать о реванше»

Бетербиев – об ожидании решения судей после боя с Биволом: «Неудобный момент. До этого побеждал досрочно»