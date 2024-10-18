Артур Бетербиев: «После боя не общался с Биволом. Не люблю говорить с бывшими соперниками»
Артур Бетербиев не разговаривал с Дмитрием Биволом после боя.
«Не люблю говорить с бывшими соперниками, общих тем у нас не бывает», – сказал абсолютный чемпион мира по боксу Артур Бетербиев.
В ночь на 13 октября Бетербиев решением большинства судей победил Дмитрия Бивола и стал абсолютным чемпионом в полутяжелом весе.
Бетербиев – об апелляции Бивола: «Это несущественно. Результат есть, он зафиксирован. Можно думать о реванше»
Бетербиев – об ожидании решения судей после боя с Биволом: «Неудобный момент. До этого побеждал досрочно»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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