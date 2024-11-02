Перейра готов драться с Анкалаевым не ранее весны 2025-го
В команде Перейры заявили, что Алекс не будет драться с Анкалаевым в этом году.
«Алекс не готов драться на коротком уведомлении в 2024 году. У нас много мероприятий. Мы рассматриваем варианты не ранее весны следующего года», – заявил представитель Перейры.
Магомед Анкалаев: «Я собираюсь победить Перейру и сразу дать ему реванш. Остановлю его дважды подряд»
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ТАСС
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