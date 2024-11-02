Магомед Анкалаев: «Я собираюсь победить Перейру и сразу дать ему реванш. Остановлю его дважды подряд»

Магомед Анкалаев пообещал дать немедленный реванш Алексу Перейре.

«Я собираюсь победить Алекса и дать ему немедленный реванш, поскольку он этого заслуживает. Я остановлю его два раза подряд», – написал в соцсетях боец UFC Магомед Анкалаев .

Перейра и Анкалаев не подерутся на UFC 310, Алекс может возглавить UFC 312 (MMA Fighting)

Тренер Анкалаева подтвердил готовность драться на UFC 310: «Лас-Вегас почти родной город для нас»