Магомед Анкалаев: «Я собираюсь победить Перейру и сразу дать ему реванш. Остановлю его дважды подряд»
Магомед Анкалаев пообещал дать немедленный реванш Алексу Перейре.
«Я собираюсь победить Алекса и дать ему немедленный реванш, поскольку он этого заслуживает. Я остановлю его два раза подряд», – написал в соцсетях боец UFC Магомед Анкалаев.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Магомеда Анкалаева
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