Тренер Анкалаева подтвердил готовность драться на UFC 310: «Лас-Вегас почти родной город для нас»

Сухраб Магомедов заявил, что Магомед Анкалаев готов драться с Алексом Перейрой.

«Это все на уровне разговоров. Официального предложения не поступало. Мы готовы выступить 8 декабря. У Магомеда нет проблем с визой.

Лас-Вегас для нас почти родной город. Есть сомнения в желании Перейры , потому что еще недавно он говорил, что планирует усложнить нам дорогу к титулу», – сказал тренер Магомеда Анкалаева Сухраб Магомедов.

Напомним, что Анкалаев дрался 26 октября в Абу-Даби, где победил Александра Ракича.

Анкалаев готов драться с Перейрой: «Если я нужен UFC 8 декабря, то погнали»