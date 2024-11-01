Тренер Анкалаева подтвердил готовность драться на UFC 310: «Лас-Вегас почти родной город для нас»
Сухраб Магомедов заявил, что Магомед Анкалаев готов драться с Алексом Перейрой.
«Это все на уровне разговоров. Официального предложения не поступало. Мы готовы выступить 8 декабря. У Магомеда нет проблем с визой.
Лас-Вегас для нас почти родной город. Есть сомнения в желании Перейры, потому что еще недавно он говорил, что планирует усложнить нам дорогу к титулу», – сказал тренер Магомеда Анкалаева Сухраб Магомедов.
Напомним, что Анкалаев дрался 26 октября в Абу-Даби, где победил Александра Ракича.
Анкалаев готов драться с Перейрой: «Если я нужен UFC 8 декабря, то погнали»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Metaratings
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