Кормье – о реакции Фахретдинова на критику: «Идиот. Ему просто нужно признать, что он проиграл»

Даниэль Кормье раскритиковал поведение Рината Фахретдинова.

«Жалобы Фахретдинова на критику фанатов? Я не знаю, о чем говорит этот чувак. Серьезно. Слушайте, он проиграл. Эти бойцы, они идут и дерутся. Было ясно, что парень проиграл бой. Но он берет микрофон и сам себя закапывает. Вот в чем проблема! Он идиот! И ему просто нужно признать, что он проиграл!» – заявил экс-чемпион UFC Даниэль Кормье .

Напомним, что на UFC 308 Фахретдинов победил Карлоса Миранду единогласным решением судей.

Фахретдинов – о бое с Леалом: «Страшно сидеть за компьютером и писать комментарии, а в клетке ничего не боюсь»

Фахретдинов – о победе над Мирандой: «Блин, сейчас опять будут говорить, что арабы купили бой, да?»