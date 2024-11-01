Фахретдинов – о бое с Леалом: «Страшно сидеть за компьютером и писать комментарии, а в клетке ничего не боюсь»
Ринат Фахретдинов заявил, что не испытывал страха в бою с Карлосом Мирандой.
«Было ли страшно в бою? Страшно сидеть перед компьютером и писать плохие комментарии. Это реально страшно – жить такой жизнью.
А ребята, которые выходят в клетку, ничего не боятся. Не было тревожно. Просто между первым и вторым раундами я спросил у секундантов, кто забрал стартовую трехминутку. Не сомневался, что взял остальные. Страшно мне не было», – сказал полусредневес UFC Ринат Фахретдинов.
Напомним, что на UFC 308 Фахретдинов победил Карлоса Миранду единогласным решением судей.
У Фахретдинова самая длинная серия без поражений среди всех бойцов UFC
Фахретдинов – о победе над Мирандой: «Блин, сейчас опять будут говорить, что арабы купили бой, да?»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: «Чемпионат»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости