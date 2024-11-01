Фахретдинов – о бое с Леалом: «Страшно сидеть за компьютером и писать комментарии, а в клетке ничего не боюсь»

Ринат Фахретдинов заявил, что не испытывал страха в бою с Карлосом Мирандой.

«Было ли страшно в бою? Страшно сидеть перед компьютером и писать плохие комментарии. Это реально страшно – жить такой жизнью.

А ребята, которые выходят в клетку, ничего не боятся. Не было тревожно. Просто между первым и вторым раундами я спросил у секундантов, кто забрал стартовую трехминутку. Не сомневался, что взял остальные. Страшно мне не было», – сказал полусредневес UFC Ринат Фахретдинов.

Напомним, что на UFC 308 Фахретдинов победил Карлоса Миранду единогласным решением судей.

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