  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Фахретдинов – о победе над Мирандой: «Блин, сейчас опять будут говорить, что арабы купили бой, да?»
4

Фахретдинов – о победе над Мирандой: «Блин, сейчас опять будут говорить, что арабы купили бой, да?»

Ринат Фахретдинов оценил свою победу на UFC 308.

«Первый раунд был пристрелочный, не могу отдать его ни ему, ни себе. Но второй и третий раунды я точно забрал, поэтому у меня не было сомнений, кто выиграл этот бой. Там даже были пара нокдаунов хороших, которые я заметил.

Судья не заметил, но по глазам было видно, что соперник поплыл. Блин, сейчас опять будут говорить, что арабы купили бой, да?» – сказал боец UFC Ринат Фахретдинов.

Напомним, Фахретдинов победил единогласным решением судей Карлоса Миранду на UFC 308.

UFC 308: Топурия – Холлоуэй, Уиттакер – Чимаев, Анкалаев – Ракич

У Фахретдинова самая длинная серия без поражений среди всех бойцов UFC

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: телеграм-канал «Ушатайка»
logoUFC
logoMMA
logoРинат Фахретдинов
logoUFC 308
Рекомендуем
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Топурия vs Холлоуэй, возвращение Чимаева, шанс на титульник для Анкалаева – супертурнир UFC в Абу-Даби
6сегодня, 13:40Live
Топурия – о словах Холлоуэя про его бойцовский IQ: «Я – чемпион, Макс – претендент. У него семь поражений на профессиональном уровне, а у меня их нет»
21сегодня, 10:27
Топурия – плохая версия Конора
11вчера, 21:05
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
UFC 308: Топурия – Холлоуэй, Уиттакер – Чимаев, Анкалаев – Ракич
14046 минут назадLive
У Фахретдинова самая длинная серия без поражений среди всех бойцов UFC
4сегодня, 16:01
Ринат Фахретдинов победил Карлоса Миранду на UFC 308
16сегодня, 14:45
Эдуард Вартанян: «Чимаев – фаворит, но только из-за борьбы. Он еще не дрался пять раундов – это ключевой фактор»
5сегодня, 13:54
Фьюри – об Усике: «Даже близко не самый сложный соперник в моей карьере. Бои с Уайлдером – самые трудные»
3сегодня, 12:34
Эдди Хирн: «Турки Аль эш-Шейх сообщил, что реваш Бивола и Бетербиева состоится»
сегодня, 11:56
Топурия – о словах Холлоуэя про его бойцовский IQ: «Я – чемпион, Макс – претендент. У него семь поражений на профессиональном уровне, а у меня их нет»
21сегодня, 10:27
Уайт не хочет бой Махачева и Топурии: «Это первая защита титула для Илии. Ему предстоит немало трудностей»
7сегодня, 10:15
Ядун хочет подраться с Нурмагомедовым 18 января. Умар согласен
2сегодня, 10:03Фото
Тайсон – о Поле: «Как только я его прихвачу, он будет убегать, как вор. Всю долбанную ночь»
2сегодня, 08:49
Ко всем новостям
Последние новости
UFC 308 покажут на стриминговой платформе Kick. Компании объявили о сотрудничестве
вчера, 20:42Игры
Чемпион мира по Доте Fly: «Мой отец раньше занимался дзюдо. В свое время он тренировал чемпиона UFC Карлоса Ньютона»
вчера, 01:55Киберспорт
Нганну получил именную футболку «МЮ» с первым номером
218 октября, 14:04Фото
Как формировалась кровавая культура и почему там много грязи – смотрите двухсерийный фильм Спортса’’ и United о кулачных боях в России
110 октября, 13:00Кино
Съемки биографического фильма про Брюса Ли от Энга Ли начнутся в январе 2025 года
427 сентября, 17:13Кино
Николай Валуев: «Для МОК тройные стандарты – давно норма их работы»
631 июля, 11:34
Харитонов − об обвинениях Емельяненко в алкоголизме: «Где меня пьяным видели? Разве что на день рождения пару стопок выпиваю»
114 июля, 17:12
Конор сделал ставку на финал Евро-2024: «Испания победит 3:1»
1014 июля, 16:37
Конор о выходе Испании в полуфинал Евро: «Да! Мы только и делаем, что срываем банк!»
195 июля, 19:45
Экс-чемпион UFC Прохазка посетил финальный матч ЧМ по хоккею: «Вперед, Чехия!»
527 мая, 11:49Фото