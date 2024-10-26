Фахретдинов – о победе над Мирандой: «Блин, сейчас опять будут говорить, что арабы купили бой, да?»

Ринат Фахретдинов оценил свою победу на UFC 308.

«Первый раунд был пристрелочный, не могу отдать его ни ему, ни себе. Но второй и третий раунды я точно забрал, поэтому у меня не было сомнений, кто выиграл этот бой. Там даже были пара нокдаунов хороших, которые я заметил.

Судья не заметил, но по глазам было видно, что соперник поплыл. Блин, сейчас опять будут говорить, что арабы купили бой, да?» – сказал боец UFC Ринат Фахретдинов .

Напомним, Фахретдинов победил единогласным решением судей Карлоса Миранду на UFC 308.

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