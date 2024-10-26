Ринат Фахретдинов победил Карлоса Миранду на UFC 308

На UFC 308 в Абу-Даби состоялся бой в полусреднем весе между Ринатом Фахретдиновым и Карлосом Мирандой.

Фахретдинов победил единогласным решением судей: 29-28, 30-27, 29-28. Для Фахретдинова это шестой бой в UFC – 5-0-1.

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