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У Фахретдинова самая длинная серия без поражений среди всех бойцов UFC

У Фахретдинова самая длинная серия без поражений в UFC.

На UFC 308 Ринат победил единогласным решением судей (29-28, 30-27, 29-28). И эта победа стала для Фахретдинова 23 подряд в MMA, если не считать ничью в поединке с Элизеу Сантушем в ноябре 2023-го.

Топурия vs Холлоуэй, возвращение Чимаева, шанс на титульник для Анкалаева – супертурнир UFC в Абу-Даби

UFC 308: Топурия – Холлоуэй, Уиттакер – Чимаев, Анкалаев – Ракич

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Sports
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