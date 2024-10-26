У Фахретдинова самая длинная серия без поражений среди всех бойцов UFC
У Фахретдинова самая длинная серия без поражений в UFC.
На UFC 308 Ринат победил единогласным решением судей (29-28, 30-27, 29-28). И эта победа стала для Фахретдинова 23 подряд в MMA, если не считать ничью в поединке с Элизеу Сантушем в ноябре 2023-го.
Топурия vs Холлоуэй, возвращение Чимаева, шанс на титульник для Анкалаева – супертурнир UFC в Абу-Даби
UFC 308: Топурия – Холлоуэй, Уиттакер – Чимаев, Анкалаев – Ракич
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Sports
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости