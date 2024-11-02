Белал – о возможном временном поясе в полусреднем весе: «Меня не будет шесть недель, а не месяцев»
Белал Мухаммад не видит смысла в введении временного пояса из-за его травмы.
«Бой за временный титул на UFC 310? Зачем? Меня не будет шесть недель, а не месяцев. Если они хотят подраться, то пусть возглавят турнир. Реальный пояс у меня», – заявил чемпион UFC Белал Мухаммад.
Напомним, что Мухаммад и Шавкат Рахмонов должны были возглавить турнир UFC 310, но чемпион в полусреднем весе выбыл из-за болезни. Позже Рахмонов предложил ввести временный титул.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Anik & Florian Podcast
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