Белал – о возможном временном поясе в полусреднем весе: «Меня не будет шесть недель, а не месяцев»

Белал Мухаммад не видит смысла в введении временного пояса из-за его травмы.

«Бой за временный титул на UFC 310? Зачем? Меня не будет шесть недель, а не месяцев. Если они хотят подраться, то пусть возглавят турнир. Реальный пояс у меня», – заявил чемпион UFC Белал Мухаммад .

Напомним, что Мухаммад и Шавкат Рахмонов должны были возглавить турнир UFC 310, но чемпион в полусреднем весе выбыл из-за болезни. Позже Рахмонов предложил ввести временный титул.

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