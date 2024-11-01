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Абдель-Азиз – Конору: «Алкоголик и наркоман, который сбежал от Чендлера»

Али Абдель-Азиз назвал Конора Макгрегора алкоголиком и наркоманом.

Напомним, что ранее Конор Макгрегор посмеялся над Белалом Мухаммадом, который выбыл из боя с Шавкатом Рахмоновым из-за костной инфекции в пальце ноги.

«Конор, ты никогда не сможешь и на 10% приблизиться к тому, кем является Белал Мухаммад.

Он чемпион в полусреднем весе, а ты алкоголик и наркоман, который сбежал от Майкла Чендлера. Ты никогда не станешь прежним из-за Хабиба, он сломал тебя», – написал в соцсетях менеджер Али Абдель-Азиз.

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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Али Абдель-Азиза
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