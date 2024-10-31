Бой Белала Мухаммада и Шавката Рахмонова отменен (журналист Эл Зуллино)
Бой Белала Мухаммада и Шавката Рахмонова не состоится на UFC 310.
Как сообщает журналист Эл Зуллино, чемпион UFC Белал Мухаммад снялся с боя против Шавката Рахмонова, который должен был состояться на UFC 310.
Первым информацию о возможной отмене боя Мухаммада и Рахмонова дал инсайдер Benny P, сообщивший, что UFC изучает возможности для нового мэйн-ивента UFC 310.
Рахмонов – о бое с Мухаммадом: «Для меня честь представлять Казахстан»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Эла Зуллино
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