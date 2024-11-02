Двалишвили – в соцсетях: «Если UFC захочет, чтобы я подрался с Умаром, то я это сделаю»
Мераб Двалишвили публично заявил, что готов к бою с Умаром Нурмагомедовым.
«Я говорил это сто раз и повторю снова: если UFC захочет, чтобы я подрался с Умаром, то я это сделаю!» – написал в соцсетях боец UFC Мераб Двалишвили.
Умар Нурмагомедов не будет драться с Ядуном в декабре. Сун получил травму
Мераб обвинил Умара в трусости: «Где он? Принял другой бой, это ему страшно, а я никого не боюсь»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Мераба Двалишвили
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