Перейра – о роли в кино: «Планирую весь фильм молчать, а в конце сказать: «Чама»
Алекс Перейра раскрыл подробности своего дебюта в кино.
«Я собираюсь молчать весь фильм. Я буду там от начала до конца, а в конце скажу: «Чама», – сказал чемпион UFC Алекс Перейра.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Podpah
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