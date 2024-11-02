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Перейра – о роли в кино: «Планирую весь фильм молчать, а в конце сказать: «Чама»

Алекс Перейра раскрыл подробности своего дебюта в кино.

«Я собираюсь молчать весь фильм. Я буду там от начала до конца, а в конце скажу: «Чама», – сказал чемпион UFC Алекс Перейра.

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Тренер Анкалаева подтвердил готовность драться на UFC 310: «Лас-Вегас почти родной город для нас»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Podpah
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