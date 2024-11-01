0

Бакли вызвал Рахмонова: «Людям нужны нокауты и финиши. Это мы и устроим»

Хоакин Бакли хочет драться с Шавкатом Рахмоновым.

«Послушайте, я кое-что скажу. Никто не хочет видеть бой Шавката и Гэрри, людям нужны нокауты и финиши. И именно это мы устроим.

Я против Шавката. У него 18 финишей, 10 сабмишенов и восемь нокаутов. У меня 14 нокаутов. Я нокаутировал двух последних соперников. И что же будет с этим чуваком?» – сказал полусредневес UFC Хоакин Бакли.

Мухаммад извинился за срыв боя с Рахмоновым: «План Аллаха – всегда лучший план»

Рахмонов хочет бой за временный титул: «Желаю Белалу здоровья. Готов драться с любым на UFC 310»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: инстаграм Хоакина Бакли
logoUFC
logoMMA
полусредний вес (MMA)
logoХоакин Бакли
logoШавкат Рахмонов
logoИэн Гэрри
Рекомендуем
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Бой Белала Мухаммада и Шавката Рахмонова отменен (журналист Эл Зуллино)
31вчера, 11:46
Рахмонов – о бое с Мухаммадом: «Для меня честь представлять Казахстан»
1вчера, 07:59
Белал обратился к Рахмонову: «Скоро увидимся, парень»
728 сентября, 07:45
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Перейра и Анкалаев не подерутся на UFC 310, Алекс может возглавить UFC 312 (MMA Fighting)
3 минуты назад
Взвешивание UFC Fight Night 246: Романов легче Насименто, Морено и Альбази показали одинаковые цифры
сегодня, 15:40
Мокаев – о возвращении в UFC: «Кэмпбелл сказал, что меня вернут, он мужчина своего слова»
3сегодня, 14:53
UFC организовал Морено и Альбази уличный стердаун на фоне автомобильного моста в Эдмонтоне
3сегодня, 13:46Видео
Переводчик UFC назвал лучшего русскоязычного бойца по знанию английского: «Романов начинал с нуля, но теперь все на уровне»
12сегодня, 13:31
Лопес считает, что может победить Топурию: «Это будет столкновение, я не стану отступать»
5сегодня, 12:45
Тренер Анкалаева подтвердил готовность драться на UFC 310: «Лас-Вегас почти родной город для нас»
1сегодня, 11:36
Анкалаев готов драться с Перейрой: «Если я нужен UFC 8 декабря, то погнали»
18сегодня, 10:56
Лопес хочет драться с Топурией: «Наш бой можно продать испаноязычной аудитории»
сегодня, 10:35
Хабиб – о победе Садулаева на ЧМ: «Пороха еще достаточно»
1сегодня, 10:20
Ко всем новостям
Последние новости
UFC 308 покажут на стриминговой платформе Kick. Компании объявили о сотрудничестве
25 октября, 20:42Игры
Чемпион мира по Доте Fly: «Мой отец раньше занимался дзюдо. В свое время он тренировал чемпиона UFC Карлоса Ньютона»
25 октября, 01:55Киберспорт
Нганну получил именную футболку «МЮ» с первым номером
218 октября, 14:04Фото
Как формировалась кровавая культура и почему там много грязи – смотрите двухсерийный фильм Спортса’’ и United о кулачных боях в России
110 октября, 13:00Кино
Съемки биографического фильма про Брюса Ли от Энга Ли начнутся в январе 2025 года
427 сентября, 17:13Кино
Николай Валуев: «Для МОК тройные стандарты – давно норма их работы»
631 июля, 11:34
Харитонов − об обвинениях Емельяненко в алкоголизме: «Где меня пьяным видели? Разве что на день рождения пару стопок выпиваю»
114 июля, 17:12
Конор сделал ставку на финал Евро-2024: «Испания победит 3:1»
1014 июля, 16:37
Конор о выходе Испании в полуфинал Евро: «Да! Мы только и делаем, что срываем банк!»
195 июля, 19:45
Экс-чемпион UFC Прохазка посетил финальный матч ЧМ по хоккею: «Вперед, Чехия!»
527 мая, 11:49Фото