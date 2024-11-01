Бакли вызвал Рахмонова: «Людям нужны нокауты и финиши. Это мы и устроим»
Хоакин Бакли хочет драться с Шавкатом Рахмоновым.
«Послушайте, я кое-что скажу. Никто не хочет видеть бой Шавката и Гэрри, людям нужны нокауты и финиши. И именно это мы устроим.
Я против Шавката. У него 18 финишей, 10 сабмишенов и восемь нокаутов. У меня 14 нокаутов. Я нокаутировал двух последних соперников. И что же будет с этим чуваком?» – сказал полусредневес UFC Хоакин Бакли.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: инстаграм Хоакина Бакли
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