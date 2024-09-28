Белал обратился к Рахмонову: «Скоро увидимся, парень»

Белал Мухаммад обратился к Шавкату Рахмонову.

«Шавкат! Скоро увидимся, парень», – сказал чемпион UFC на видео, опубликованном в социальных сетях.

Мухаммад (24-3) завоевал титул в июле, победив Леона Эдвардса единогласным решением судей.

Рахмонов (18-0) в последний раз выходил в октагон в декабре-2023, когда задушил Стивена Томпсона во втором раунде.

Белал хочет драться с Рахмоновым: «У него есть аура, но не будет оправданий после проигрыша мне»

Белал – о Рахмонове: «UFC не хочет выставлять Рахмонова против Усмана, поскольку боится, что Шавкат проиграет. У него много проблем в обороне»