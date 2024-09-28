Белал обратился к Рахмонову: «Скоро увидимся, парень»
Белал Мухаммад обратился к Шавкату Рахмонову.
«Шавкат! Скоро увидимся, парень», – сказал чемпион UFC на видео, опубликованном в социальных сетях.
Мухаммад (24-3) завоевал титул в июле, победив Леона Эдвардса единогласным решением судей.
Рахмонов (18-0) в последний раз выходил в октагон в декабре-2023, когда задушил Стивена Томпсона во втором раунде.
Белал хочет драться с Рахмоновым: «У него есть аура, но не будет оправданий после проигрыша мне»
Белал – о Рахмонове: «UFC не хочет выставлять Рахмонова против Усмана, поскольку боится, что Шавкат проиграет. У него много проблем в обороне»
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: инстаграм Белала Мухаммада
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