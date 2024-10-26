Карточки боя Топурия – Холлоуэй: Илия вел со счетом 20-18 у двоих судей
Илия Топурия выигрывал у Макса Холлоуэя на карточках судей на момент нокаута .
В Абу-Даби (ОАЭ) завершился турнир UFC 308, в главном бою которого Илия Топурия нокаутировал Макса Холлоуэя и защитил титул UFC в полулегком весе.
На момент остановки боя в третьем раунде Топурия побеждал решением большинства судей: у одного рефери была ничья 19-19, а двое остальных отдали Илии оба стартовых отрезка.
Топурия повалил Холлоуэя после удара левой и добил
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: UFC Eurasia
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