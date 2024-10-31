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UFC разрабатывает бой Волкановски и Лопеса на UFC 312 (инсайдер Benny P)

Алекс Волкановски может подраться с Диего Лопесом.

По информации инсайдера Benny P, поединок между Алексом Волкановски и Диего Лопесом может состояться 9 февраля в Сиднее (Австралия) на турнире UFC 312.

В последний раз Волкановски дрался в феврале-2024, когда его нокаутировал Илия Топурия.

Лопес в последний раз выходил в октагон в сентябре-2024, когда победил Брайана Ортегу.

Волкановски не жалеет о реванше с Махачевым: «Этот подход сделал меня чемпионом»

Лопес – о бое с Волкановски: «Давайте это сделаем»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Benny P
полулегкий вес
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