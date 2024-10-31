UFC разрабатывает бой Волкановски и Лопеса на UFC 312 (инсайдер Benny P)
Алекс Волкановски может подраться с Диего Лопесом.
По информации инсайдера Benny P, поединок между Алексом Волкановски и Диего Лопесом может состояться 9 февраля в Сиднее (Австралия) на турнире UFC 312.
В последний раз Волкановски дрался в феврале-2024, когда его нокаутировал Илия Топурия.
Лопес в последний раз выходил в октагон в сентябре-2024, когда победил Брайана Ортегу.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Benny P
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