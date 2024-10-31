Муртазалиев – о реванше с Цзю: «Какой смысл? Но если предложат, то посмотрим»
Бахрам Муртазалиев высказался о реванше с Тимом Цзю.
«Реванш с Тимом Цзю сейчас? Какой смысл? Вообще не думал об этом. Если предложение поступит, мы посмотрим.
Я не принимаю решения сам. У меня есть тренер и менеджеры, которым я доверяю на 100%. Мое условия только одно – я не беру бои на коротком уведомлении. Мне нужна подготовка – не выхожу ради чека», – сказал чемпион мира по боксу в первом среднем весе Бахрам Муртазалиев.
Напомним, что в октябре-2024 Муртазалиев нокаутировал Цзю и остался с поясом IBF.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Metaratings
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