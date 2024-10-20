  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Тим Цзю – о поражении Муртазалиеву: «Сегодня выиграл лучший. Он был лучше готов, поэтому никаких оправданий»
0

Тим Цзю – о поражении Муртазалиеву: «Сегодня выиграл лучший. Он был лучше готов, поэтому никаких оправданий»

Тим Цзю прокомментировал поражение от Бахрама Муртазалиева.

«Когда я выхожу на ринг, то готов умереть здесь. Сегодня выиграл лучший. Он просто был лучше готов, поэтому никаких оправданий. Так бывает.

Все развалилось уже после первого удара, реакция замедлилась. Победа принадлежит Бахраму. Сегодня он настоящий чемпион», – сказал экс-чемпион WBO в первом среднем весе Тим Цзю.

Тим Цзю проиграл Бахраму Муртазалиеву техническим нокаутом в третьем раунде в бою за титул IBF в первом среднем весе на вечере бокса в Орландо. Это его второе поражение в карьере.

Тима Цзю просто смяли в титульнике на глазах отца: 4 нокдауна за 3 раунда и выброшенное полотенце

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Sports
logoТимофей Цзю
logoбокс
Бахрам Муртазалиев
Цзю - Муртазалиев
Рекомендуем
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Кроуфорд – о поражении Цзю: «Тим думал, что это будет легко. Отнесся к этому чуваку несерьезно и беспокоился о других бойцах»
1сегодня, 02:24
Тим Цзю проиграл второй бой подряд. До этого он шел на рекорде 24-0
1сегодня, 02:17
Тим Цзю – о Муртазалиеве: «Он бегает в толстовке, чтобы сбросить вес, а затем ест чипсы. Он просто глуп»
618 октября, 10:08
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Муртазалиев – о победе над Цзю: «Он может приехать к нам в зал – мы с радостью поработаем вместе»
157 минут назад
Кроуфорд – о поражении Цзю: «Тим думал, что это будет легко. Отнесся к этому чуваку несерьезно и беспокоился о других бойцах»
1сегодня, 02:24
Тим Цзю проиграл второй бой подряд. До этого он шел на рекорде 24-0
1сегодня, 02:17
Вечер бокса в Орландо: Цзю проиграл Муртазалиеву и другие бои
7сегодня, 02:12
Тим Цзю нокаутом проиграл Бахраму Муртазалиеву
26сегодня, 02:10
UFC Vegas 99: Эрнандес нокаутировал Перейру, Николау проиграл Алмабаеву и другие бои
4сегодня, 02:00
Джонс – о победе Нганну в PFL: «Приятно видеть, как он блистает»
3сегодня, 01:30
Криштиану Роналду поддержал Фрэнсиса Нганну перед боем в Эр-Рияде
2сегодня, 00:11Фото
Джастин Гейджи – о победе Нганну в PFL: «Он заслуживает все этого. Страшный человек»
вчера, 23:59
Нганну – о следующем бое: «Думаю, это зависит только от меня, от того, как я себя чувствую»
вчера, 23:53
Ко всем новостям
Последние новости
Нганну получил именную футболку «МЮ» с первым номером
218 октября, 14:04Фото
Как формировалась кровавая культура и почему там много грязи – смотрите двухсерийный фильм Спортса’’ и United о кулачных боях в России
110 октября, 13:00Кино
Съемки биографического фильма про Брюса Ли от Энга Ли начнутся в январе 2025 года
427 сентября, 17:13Кино
Николай Валуев: «Для МОК тройные стандарты – давно норма их работы»
631 июля, 11:34
Харитонов − об обвинениях Емельяненко в алкоголизме: «Где меня пьяным видели? Разве что на день рождения пару стопок выпиваю»
114 июля, 17:12
Конор сделал ставку на финал Евро-2024: «Испания победит 3:1»
1014 июля, 16:37
Конор о выходе Испании в полуфинал Евро: «Да! Мы только и делаем, что срываем банк!»
195 июля, 19:45
Экс-чемпион UFC Прохазка посетил финальный матч ЧМ по хоккею: «Вперед, Чехия!»
527 мая, 11:49Фото
Стример Папич о бое Усика и Фьюри: «Победа в одну калитку в самом, пожалуй, гнилом виде спорта»
19 мая, 18:40Игры
Неймар приехал на арену в Эр-Рияде, где подерутся Фьюри и Усик
818 мая, 21:12