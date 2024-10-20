Тим Цзю – о поражении Муртазалиеву: «Сегодня выиграл лучший. Он был лучше готов, поэтому никаких оправданий»
Тим Цзю прокомментировал поражение от Бахрама Муртазалиева.
«Когда я выхожу на ринг, то готов умереть здесь. Сегодня выиграл лучший. Он просто был лучше готов, поэтому никаких оправданий. Так бывает.
Все развалилось уже после первого удара, реакция замедлилась. Победа принадлежит Бахраму. Сегодня он настоящий чемпион», – сказал экс-чемпион WBO в первом среднем весе Тим Цзю.
Тим Цзю проиграл Бахраму Муртазалиеву техническим нокаутом в третьем раунде в бою за титул IBF в первом среднем весе на вечере бокса в Орландо. Это его второе поражение в карьере.
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Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Sports
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