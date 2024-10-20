Кроуфорд – о поражении Цзю: «Тим думал, что это будет легко. Отнесся к этому чуваку несерьезно и беспокоился о других бойцах»
Кроуфорд считает, что Тим Цзю несерьезно отнесся к Муртазалиеву.
«Тим думал, что это будет легко. Отнесся к этому чуваку несерьезно и беспокоился о других бойцах», – написал в соцсетях чемпион WBA в первом среднем весе Теренс Кроуфорд.
Тим Цзю проиграл Бахраму Муртазалиеву техническим нокаутом в третьем раунде в бою за титул IBF в первом среднем весе на вечере бокса в Орландо. Это его второе поражение в карьере.
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: твиттер Теренса Кроуфорда
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