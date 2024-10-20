Кроуфорд – о поражении Цзю: «Тим думал, что это будет легко. Отнесся к этому чуваку несерьезно и беспокоился о других бойцах»

Кроуфорд считает, что Тим Цзю несерьезно отнесся к Муртазалиеву.

«Тим думал, что это будет легко. Отнесся к этому чуваку несерьезно и беспокоился о других бойцах», – написал в соцсетях чемпион WBA в первом среднем весе Теренс Кроуфорд .

Тим Цзю проиграл Бахраму Муртазалиеву техническим нокаутом в третьем раунде в бою за титул IBF в первом среднем весе на вечере бокса в Орландо. Это его второе поражение в карьере.