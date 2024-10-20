Муртазалиев – о победе над Цзю: «Он может приехать к нам в зал – мы с радостью поработаем вместе»
Бахрам Муртазалиев отметил волю Тима Цзю после победы за титул IBF.
«Его воле может позавидовать практически каждый боец. После первого же удара я почувствовал, что сильно попал, но он продолжал бороться до конца. Мой респект ему.
Если он хочет, если у него будет время, он может приехать к нам в зал – мы с радостью поработаем вместе. У него есть много сильных сторон, которые я бы хотел перенять. И мы с тренером могли бы поделиться с ним опытом», – сказал чемпион IBF в первом среднем весе Бахрам Муртазалиев.
Тим Цзю проиграл Бахраму Муртазалиеву техническим нокаутом в третьем раунде в бою за титул IBF в первом среднем весе на вечере бокса в Орландо. Это его второе поражение в карьере.
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Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Sports
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