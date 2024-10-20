  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Муртазалиев – о победе над Цзю: «Он может приехать к нам в зал – мы с радостью поработаем вместе»
1

Муртазалиев – о победе над Цзю: «Он может приехать к нам в зал – мы с радостью поработаем вместе»

Бахрам Муртазалиев отметил волю Тима Цзю после победы за титул IBF.

«Его воле может позавидовать практически каждый боец. После первого же удара я почувствовал, что сильно попал, но он продолжал бороться до конца. Мой респект ему.

Если он хочет, если у него будет время, он может приехать к нам в зал – мы с радостью поработаем вместе. У него есть много сильных сторон, которые я бы хотел перенять. И мы с тренером могли бы поделиться с ним опытом», – сказал чемпион IBF в первом среднем весе Бахрам Муртазалиев.

Тим Цзю проиграл Бахраму Муртазалиеву техническим нокаутом в третьем раунде в бою за титул IBF в первом среднем весе на вечере бокса в Орландо. Это его второе поражение в карьере.

Тима Цзю просто смяли в титульнике на глазах отца: 4 нокдауна за 3 раунда и выброшенное полотенце

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Sports
logoТимофей Цзю
logoбокс
Бахрам Муртазалиев
Цзю - Муртазалиев
Рекомендуем
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Тим Цзю – о поражении Муртазалиеву: «Сегодня выиграл лучший. Он был лучше готов, поэтому никаких оправданий»
сегодня, 03:15
Кроуфорд – о поражении Цзю: «Тим думал, что это будет легко. Отнесся к этому чуваку несерьезно и беспокоился о других бойцах»
1сегодня, 02:24
Тим Цзю – о Муртазалиеве: «Он бегает в толстовке, чтобы сбросить вес, а затем ест чипсы. Он просто глуп»
618 октября, 10:08
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Тим Цзю – о поражении Муртазалиеву: «Сегодня выиграл лучший. Он был лучше готов, поэтому никаких оправданий»
сегодня, 03:15
Кроуфорд – о поражении Цзю: «Тим думал, что это будет легко. Отнесся к этому чуваку несерьезно и беспокоился о других бойцах»
1сегодня, 02:24
Тим Цзю проиграл второй бой подряд. До этого он шел на рекорде 24-0
1сегодня, 02:17
Вечер бокса в Орландо: Цзю проиграл Муртазалиеву и другие бои
7сегодня, 02:12
Тим Цзю нокаутом проиграл Бахраму Муртазалиеву
26сегодня, 02:10
UFC Vegas 99: Эрнандес нокаутировал Перейру, Николау проиграл Алмабаеву и другие бои
4сегодня, 02:00
Джонс – о победе Нганну в PFL: «Приятно видеть, как он блистает»
3сегодня, 01:30
Криштиану Роналду поддержал Фрэнсиса Нганну перед боем в Эр-Рияде
2сегодня, 00:11Фото
Джастин Гейджи – о победе Нганну в PFL: «Он заслуживает все этого. Страшный человек»
вчера, 23:59
Нганну – о следующем бое: «Думаю, это зависит только от меня, от того, как я себя чувствую»
вчера, 23:53
Ко всем новостям
Последние новости
Нганну получил именную футболку «МЮ» с первым номером
218 октября, 14:04Фото
Как формировалась кровавая культура и почему там много грязи – смотрите двухсерийный фильм Спортса’’ и United о кулачных боях в России
110 октября, 13:00Кино
Съемки биографического фильма про Брюса Ли от Энга Ли начнутся в январе 2025 года
427 сентября, 17:13Кино
Николай Валуев: «Для МОК тройные стандарты – давно норма их работы»
631 июля, 11:34
Харитонов − об обвинениях Емельяненко в алкоголизме: «Где меня пьяным видели? Разве что на день рождения пару стопок выпиваю»
114 июля, 17:12
Конор сделал ставку на финал Евро-2024: «Испания победит 3:1»
1014 июля, 16:37
Конор о выходе Испании в полуфинал Евро: «Да! Мы только и делаем, что срываем банк!»
195 июля, 19:45
Экс-чемпион UFC Прохазка посетил финальный матч ЧМ по хоккею: «Вперед, Чехия!»
527 мая, 11:49Фото
Стример Папич о бое Усика и Фьюри: «Победа в одну калитку в самом, пожалуй, гнилом виде спорта»
19 мая, 18:40Игры
Неймар приехал на арену в Эр-Рияде, где подерутся Фьюри и Усик
818 мая, 21:12