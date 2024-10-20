Тим Цзю договорился: громкие спичи и ошибки менеджмента пришибли карьеру всего за год

Далек от элиты.

Тиму Цзю очень тяжело. Два подряд поражения сильно подорвали его позиции и оборвали крепкий рекорд (24-0). Сначала Цзю не справился с высоченным Себастьяном Фундорой, а потом за восемь минут четырежды упал в нокдаун от Бахрама Муртазалиева , что угол выбросил полотенце.

Что дальше для Цзю? И не переоценен ли он?

Риск-менеджмент от команды Цзю не сработал – теперь не спасет даже трешток

До 2024 года карьера Тима Цзю развивалась идеально: постепенное повышение уровня оппозиции в Австралии, завоевание второстепенных поясов с продвижением в рейтингах и выход на американскую аудиторию с правильным подбором соперников.

Но все сломалось. Сначала Цзю не справился с Фундорой из-за ужасной работы катмена, который не смог остановить кровь из сечки на лбу, а теперь досрочно проиграл чемпиону мира Бахраму Муртазалиеву в третьем раунде. Не в шестом, не в девятом, а в третьем.

Очевидно, команда Цзю пошла на серьезный риск с титульным боем, который не выстрелил. Из троицы чемпионов Кроуфорд-Муртазалиев-Фундора самый проходной соперник – Себастьян Фундора, но он ждет Эррола Спенса. Кроуфорд работает с Турки Аль эш-Шейхом, с которым у Цзю и его команды плохие отношения.

Оставался Бахрам Муртазалиев – чемпион мира с посредственной оппозицией. До Цзю он встречался с 38-летним Джеком Кулкаем, которого победил в 11-м раунде, но выглядел измотанным. На этом фоне Муртазалиев казался для Цзю проходным соперником с обычным бойцовским арсеналом.

Сам Цзю поджигал. Он видел, как Муртазалиев ел в отеле чипсы и пытался согнать вес в неделю боя, бегая в теплой кофте: «Это глупо. Он ел чипсы в этот же день. Это не имеет смысла. Возникли ли у него проблемы с весом? Нет, не думаю, но он не очень умен. Глупость. Вот что я вижу. Он боец старой школы. Он, как бы это сказать… Не так профессионален, как должен быть. И некоторые из этих вещей сыграют роль в нашем бою».

И давил: «Да, есть ощущение, что мои бои постоянно срываются, потому что никто не хочет со мной драться. Но я не виню этих ребят. Пусть это и похоже на оправдание. Я надеюсь, что Бахрам не начнет выкидывать подобные трюки. У меня плохое предчувствие, что Муртазалиев тоже сольется с боя из-за травмы. Но что есть, то есть. Я даже к этому привык».

Цзю говорит больше всех и, например, через подколы развивал линию противостояния с бывшим абсолютным чемпионом мира Джермеллом Чарло – это помогает оставаться востребованным в одном из самых конкурентных дивизионов. Трио Кроуфорд-Муртазалиев-Фундора, Эррол Спенс, Верджил Ортис, Исраил Мадримов, Сергей Богачук, Эриксон Лубин – высочайшая плотность в первом среднем весе.

Цзю активно двигали в рейтингах и давали титульные бои: WBC организовал титульник с Фундорой, а IBF поставил в топ-5 даже после поражения – до боя он не входил в топ-15 в обеих организациях. Но теперь разговоров и умеренного трештока недостаточно.

Кто больше виноват в поражении от Муртазалиева – команда или сам Цзю?

Менеджмент Цзю великолепно работал до 2024 года: организовывал бои против неплохих соперников с именем (пусть и на спаде) или проходных середняков с невысоким уровнем угрозы. Цзю уверенно их проходил, за счет чего набил рейтинг и репутацию.

С кем он встречался до 2024 года? 35-летний Террелл Гуше, Тони Харрисон, для которого бой с Цзю – третий за пять лет, пробитый мешкобоец Карлос Окампо и однообразный Брайан Мендоса. Очень удобная оппозиция для продвижения в рейтингах, но недостаточная для перехода на элитный уровень.

А потом случился Себастьян Фундора. Для подготовки к чемпионским боям нужен полноценный кэмп, выходы на объединительные бои с двухнедельным уведомлением даже в хорошей физической форме – риск.

Изначально соперником Цзю планировался Кит Турман, ни разу не выступавший в первом среднем весе и не дравшийся 2,5 года. Выбор Турмана – про наследие, а не опыт. В итоге Турман травмировался – вместо него вышел Фундора.

Поединок с Фундорой не казался чем-то опасным, но тут вскрылась первая ошибка команды Цзю: сначала выбрали растренированного оппонента, а потом согласились на бой против молодого проспекта с ростом под два метра на коротком уведомлении. Итог – первое поражение в карьере.

После этого Цзю получил в соперники 100%-го нокаутера Верджила Ортиса, но организации помешала незажившая после боя с Фундорой сечка. Еще один вариант не реализовался уже не по вине Цзю: отборочный бой по линии IBF против Эриксона Лубина сорвался из-за травмы потенциального соперника.

Вместо поиска другого претендента команда рискнула и согласилась на бой с чемпионом IBF Бахрамом Муртазалиевым, которого, видимо, оценивала по слабой оппозиции и вялому кардио в поединке против Джека Кулкая, выпавшем на конец Рамадана.

Против Муртазалиева Цзю допустил множество тактических ошибок. Три из четырех нокдаунов случились от ударов слева, два из них – встречные. Цзю никак не прикрывал челюсть правым плечом, когда выбрасывал удары, а после нокдаунов чередовал защиту с зарубами, из-за чего повторно падал. Эпизодами он уклонялся у канатов, но не показал полного перестроения из атаки в оборону из-за попыток переломить ход боя.

После второго раунда секунданты просили Цзю не идти в размены, но случился четвертый нокдаун. Цзю-старший, который приехал на бой сына, тоже увлекался зарубами и падал – как против Диосбелиса Уртадо, когда дважды оказался в нокдауне за первый раунд. Но в итоге победил техническим нокаутом в пятом – за счет грамотной и прицельной работы на дальней дистанции.

Цзю-младшему же не хватает универсализма и тактической гибкости в критических моментах: у него неплохо заточена работа активным вторым номером с атаками через уклоны, но это единственное, что получается хорошо. Цзю не хватает инструментов – например, отсутствует футворк, что выгодно контрпанчерам с мощным ударом вроде Муртазалиева.

Стиль Тима Цзю идеально подходит для профессионального бокса, но в данном случае это не комплимент: Цзю можно переиграть и, как оказалось, перемолотить. Сейчас ему нужно больше работать над защитой и пройти через проверочные бои с середняками. Сегодня Цзю показал – он далек от элиты первого среднего веса.

Тима Цзю просто смяли в титульнике – на глазах отца: 4 нокдауна за 3 раунда и выброшенное полотенце

Фото: eastnews.ru /ALEX MENENDEZ, AA/ABACA