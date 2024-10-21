Мадримов – о победе Муртазалиева: «Если честно, не ожидал»
Исраил Мадримов удивлен победой Бахрама Муртазалиева.
«Если честно, я не ожидал такого результата. Но Муртазалиев молодец! Четко сделал свою работу! Поздравляю Бахрама», – заявил экс-чемпион мира по боксу Исраил Мадримов.
Тим Цзю проиграл Бахраму Муртазалиеву техническим нокаутом в третьем раунде в бою за титул IBF в первом среднем весе на вечере бокса в Орландо. Это его второе поражение в карьере.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Матч ТВ»
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