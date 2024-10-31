Усман – о бое Чимаева и дю Плесси: «Уверен на 100%, что он может повалить Дрикуса»
Камару Усман высказался о возможном бое Хамзата Чимаева и Дрикуса дю Плесси.
«Хамзат в первом раунде – просто ад. Он такой сухой, сильный и большой, двигается как полусредневес.
Он будет адом для любого. Сможет ли он повалить Дрикуса? Да, на 100%. Хамзат сможет его перевести, но я не уверен, что сумеет финишировать, потому что дю Плесси крут.
Дрикус – чемпион, очень жесткий. Но может ли Хамзат его победить и контролировать? Да, возможно, весь первый раунд. Но сможет ли финишировать? Не знаю», – сказал бывший чемпион UFC Камару Усман.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: подкаст Камару Усмана и Генри Сехудо
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