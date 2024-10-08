Камару Усман: «У Махачева больше инструментов в арсенале, но с тем, что есть, Алекс Перейра – первый номер P4P»
Камару Усман считает, что Алекс Перейра должен возглавлять рейтинг P4P в UFC.
«Он король P4P не из-за того, как он умеет драться, а из-за того, как он заставляет драться соперников.
Конечно, мне кажется, что у Ислама [Махачева] больше инструментов в арсенале, но с тем, что у вас есть, Алекс Перейра – первый номер P4P», – сказал экс-чемпион UFC Камару Усман.
В обновленном рейтинге P4P Ислам Махачев сохранил первое место, Алекс Перейра – второй. У Махачева одна победа в титульном бою в 2024 году, у Перейры – три.
97 ударов в голову и нокаут только от бокового в корпус. Как соперник Перейры вообще выжил?
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Pound 4 Pound with Kamaru & Henry
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