Дрикус дю Плесси: «Жаль Уиттакера. Не могу дождаться, когда смогу забрать ноль Чимаева»
Дрикус дю Плесси высказался об итогах поединка Уиттакера и Чимаева.
«Мне очень жаль Роба, он выглядел хорошо готовым. Но это бойцовская игра, в которую отлично сыграл Хамзат. Не могу дождаться, чтобы забрать его ноль», – написал в соцсетях чемпион UFC Дрикус дю Плесси.
Напомним, Хамзат Чимаев досрочно победил Роберта Уиттакера в соглавном бою UFC 308.
Хамзат Чимаев: «Дрикус, Адесанья, Стрикленд – мне все равно. Я дерусь за деньги и за пояс»
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Дрикуса дю Плесси
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