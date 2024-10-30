Дрикус дю Плесси: «Бой с Хамзатом – это 100% то, чего я хочу»
Дрикус дю Плесси хочет биться с Хамзатом Чимаевым.
«Я уже побеждал Стрикленда и знаю, что выиграю снова, так что теперь, когда получу бой с Хамзатом, то буду в восторге. Думаю, что весь мир захочет это увидеть.
Болельщики в конечном счете платят за то, чтобы смотреть бои. Так что да, я думаю, что бой с Хамзатом – это на 100% то, чего я хочу», – сказал чемпион UFC в среднем весе Дрикус дю Плесси.
На турнире UFC 305 Дрикус дю Плесси победил Исраэля Адесанью сабмишном в четвертом раунде.
Опубликовал: Арсен Ахметгалиев
Источник: Radioraps
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