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Дрикус дю Плесси: «Бой с Хамзатом – это 100% то, чего я хочу»

Дрикус дю Плесси хочет биться с Хамзатом Чимаевым.

«Я уже побеждал Стрикленда и знаю, что выиграю снова, так что теперь, когда получу бой с Хамзатом, то буду в восторге. Думаю, что весь мир захочет это увидеть. 

Болельщики в конечном счете платят за то, чтобы смотреть бои. Так что да, я думаю, что бой с Хамзатом – это на 100% то, чего я хочу», – сказал чемпион UFC в среднем весе Дрикус дю Плесси.

На турнире UFC 305 Дрикус дю Плесси победил Исраэля Адесанью сабмишном в четвертом раунде.

Поражение Адесаньи – случайность?

Опубликовал: Арсен Ахметгалиев
Источник: Radioraps
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