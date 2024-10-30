Дрикус дю Плесси: «Бой с Хамзатом – это 100% то, чего я хочу»

Дрикус дю Плесси хочет биться с Хамзатом Чимаевым.

«Я уже побеждал Стрикленда и знаю, что выиграю снова, так что теперь, когда получу бой с Хамзатом , то буду в восторге. Думаю, что весь мир захочет это увидеть.

Болельщики в конечном счете платят за то, чтобы смотреть бои. Так что да, я думаю, что бой с Хамзатом – это на 100% то, чего я хочу», – сказал чемпион UFC в среднем весе Дрикус дю Плесси .

На турнире UFC 305 Дрикус дю Плесси победил Исраэля Адесанью сабмишном в четвертом раунде.

Поражение Адесаньи – случайность?